Middelbare school decor van grote oefening defensie: 'Heel belangrijk'

Voor de leerlingen van het Dongemond College in Raamsdonksveer is het dinsdag een schooldag die ze niet snel zullen vergeten: hun school is decor voor een grote oefening van defensie. Op de school wordt de gijzeling van de burgemeester en de schooldirecteur nagebootst.

Twee chinooks en een Cougar-transporthelikopter vlogen laag over de school voor de oefening met de marine, landmacht en de marechaussee. Dat viel ook mensen in de buurt op: de laagvliegende heli's werden gespot door inwoners van Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Omroep Brabant kreeg meerdere meldingen van mensen die zich afvroegen wat er aan de hand was. Volgens defensie gaat het om een 'unieke' samenwerking. "Oefenen, vooral ook in dit soort reële scenario’s, is heel belangrijk voor de gereedheid van ons personeel", laat een woordvoerder weten. Bevrijden uit de handen van gijzelnemers

Bij de oefening is het de bedoeling dat de militairen de burgemeester en schooldirecteur weten te bevrijden uit de handen van de gijzelnemers. Vervolgens moeten ze naar de militaire basis Gilze-Rijen worden gevlogen. Leerlingen en personeel werden tijdens de oefening op de hoogte gebracht. Ze moesten zelfs even de school uit. Medewerkers van defensie zijn op de school om vragen van leerlingen te beantwoorden. Twintig weken oefenen

De operatie begon dinsdagochtend bij de Dongencentrale in Geertruidenberg. In totaal trekt defensie twintig weken uit voor het trainen van de helikopterbemanningen. Om geen onnodig publiek te trekken, maakt defensie pas op de dag zelf bekend waar zij traint.

Een Cougar-helikopter cirkelt boven het schoolplein van het Dongemond College in Raamsdonksveer (foto: Niek de Bruijn)