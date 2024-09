Drugslab ontdekt in buitengebied, gebied afgezet

Aan de Graspeel in Zeeland heeft de politie dinsdagochtend een drugslab ontdekt. Het drugslab was nog in bedrijf, laat de politie weten.

Het drugslab werd gevonden in een pand in het buitengebied van Zeeland. Er is nog niemand opgepakt voor het drugslab. Ook is het nog onduidelijk wat voor drugs er in het lab werden geproduceerd. De omgeving is afgezet met linten. Er kan niemand meer door. De politie doet op dit moment onderzoek.