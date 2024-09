Drugslab ontdekt in buitengebied, ontmanteling duurt nog uren

Aan de Graspeel in Zeeland heeft de politie dinsdagochtend een drugslab ontdekt. Het drugslab was nog in bedrijf. Dinsdagmiddag zijn specialisten nog steeds bezig met de ontmanteling ervan. Dat gaat volgens de politie nog uren duren.

Het drugslab werd gevonden in een pand in het buitengebied van Zeeland. Er is nog niemand opgepakt voor het drugslab. Ook is het nog onduidelijk wat voor drugs er in het lab werden geproduceerd.

De omgeving is afgezet met linten en de politie doet op dit moment onderzoek.

Zelfde straat, eerder raak

In november van 2017 werd er ook al een drugslab gevonden in de straat. Het werd achter een huis gevonden. Er werd amfetamine geproduceerd.

De 45-jarige Toon van den D. werd toen in verband gebracht met het lab. Later concludeerde de rechter dat daar onvoldoende bewijs voor was en werd Van den D. daarom vrijgesproken.

