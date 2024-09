'Vrouw vastgoedhandelaar Roger Lips opgepakt na de crematie van haar zus'

Astrid Lips, de vrouw van de voor fraude veroordeelde en naar Dubai gevluchte Roger Lips, is dinsdag gearresteerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Ze was in Nederland voor de crematie van haar zus. Net als haar man, is Astrid veroordeeld voor fraude. Ze moet in Nederland nog achttien maanden de cel in. Het paar vluchtte jaren geleden naar Dubai.

De vrouw van Lips werd na afloop van de dienst opgepakt door FIOD-rechercheurs en afgevoerd naar de cel. Dit bevestigen bronnen bij justitie tegenover De Telegraaf. Volgens de krant is het arresteren van de vrouw van Lips opmerkelijk, omdat ze de afgelopen tijd onderhandelde met het ministerie van Buitenlandse Zaken over een terugkeer van Astrid naar Nederland voor de ernstige ziekte van haar zus. Paspoort verlopen

De vrouw van Lips kon niet reizen, omdat haar paspoort was verlopen. Buitenlandse Zaken besloot haar om humanitaire redenen een paspoort met de geldigheid van maximaal zes maanden te verstrekken. Hierdoor kon de vrouw van Lips na het overlijden van haar zus toch naar Nederland reizen. Toen Astrid Lips na de crematie van haar zus de aula wilde verlaten, werd ze opgepakt. De FIOD en het Openbaar Ministerie waren blijkbaar op de hoogte van de pogingen van Lips om vanuit Dubai naar Nederland te vliegen. Failliet

Roger Lips werd in 2013 persoonlijk failliet verklaard. Als gevolg daarvan vielen meer dan 150 bedrijven die aan hem gelinkt waren om. Er bleef een schuld over van 320 miljoen euro. Lips werd korte tijd gegijzeld in het faillissement maar vluchtte in 2014 naar Dubai. Sindsdien heeft hij geen stap meer gezet op Nederlandse bodem uit angst voor een nieuwe gijzeling. Eerder werd Roger Lips in 2022 ook al schuldig bevonden aan het achterhouden van informatie in een faillissement. De zakenman kreeg toen een celstraf van acht maanden. LEES OOK: Zo ging de vastgoedmagnaat ten onder