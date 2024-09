Restaurant met gasten overvallen, dader op de vlucht

In een restaurant aan de Bleekstraat in Eindhoven is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd. Op het moment van de overval zaten er mensen in het restaurant te eten. De dader is op de vlucht geslagen. Agenten hebben daarna een grote zoekactie ingezet in het centrum van de stad om de overvaller in te rekenen.

De overval was bij restaurant Flavor and Spice. De overvaller ging rond zeven uur het restaurant binnen en liep naar de balie. Hij dreigde dat hij een vuurwapen bij zich had en eiste geld. Kort daarna sloeg de man op de vlucht. Volgens de politie is het onduidelijk of hij uiteindelijk ook geld buit heeft gemaakt. Rustige overval

De overval verliep volgens de politie vrij rustig. Een deel van de gasten heeft zelfs niet meegekregen wat er aan de hand was. "Dat zegt ook wat over de manier waarop de overval gegaan is", zegt een woordvoerder van de politie. Omdat de man dreigde dat hij een wapen bij zich had, zijn agenten met zware kogelwerende vesten naar binnen gegaan. Ze hebben daar gepraat met het personeel en met klanten die aan de tafeltjes in het restaurant zaten. Buiten op straat wemelde het van de politie. Door heel de binnenstad zijn agenten nog op zoek naar de dader. Signalement

De politie heeft in een Burgernetbericht het signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een man met een donkere huidskleur en slank postuur. Hij draagt een zwarte broek, donkere regenjas met witte strepen en witte Nike schoenen.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.