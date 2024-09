Frank Lammers kan voor de tweede keer een Televizier-Ring winnen

Acteur Frank Lammers afkomstig uit Mierlo is genomineerd voor de Televizier-Ring Acteur. Dat heeft de organisatie achter de prijs dinsdag bekendgemaakt. Lammers is genomineerd voor zijn rol in de serie 'Ferry: De Serie' die te zien is op Netflix.

Behalve Lammers is ook Elise Schaap genomineerd. Ook zij was - als Franks liefje - te zien in de Netflix-hit.

Pierre Bokma maakt ook kans op de prijs. Hij is voor zijn rol in de serie De Joodse Raad genomineerd. Deze serie won in juni de Zilveren Nipkowschijf.

Frank Lammers won de Televizier-Ring al in 2022. Elise Schaap won de ring drie keer op rij: in 2019, 2020 en 2021.

In juni won de acteur uit Mierlo een Binge Award in de categorie populairste Nederlandse serie. Hij won de prijs voor de populairste series op streamingdiensten in Nederland zoals Netflix, Videoland en Disney.