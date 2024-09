Zo blijven medewerkers gezond en vitaal op de werkvloer

Iedere onderneming wil graag fitte en gezonde medewerkers. Want dat betekent vaak een hogere productie, meer creativiteit en minder uitval door ziekte. In de Nationale Week van de Vitaliteit draait het niet alleen om lichamelijke conditie, ook een gezonde geest draagt bij aan het welbevinden van een mens. Dat blijkt als we een kijkje nemen bij een middagje lunchyoga en bootcampen voor werknemers. "Zo kom ik toch de rest van de dag beter door."

Vitaliteit gaat veel verder dan alleen fysieke gezondheid, al is dat wel het meest bekende onderdeel ervan. Onder fysieke gezondheid vallen bijvoorbeeld goed eten en beweging, maar ook je slaap. Vitaliteit gaat ook over je mentale en sociale weerbaarheid. In andere woorden: zit je lekker in je vel en hoe lig je in een groep? Dan heb je het over zelfbewustzijn en je spiritueel welzijn. Ook die zijn heel belangrijk om je fit en vitaal te voelen.

En nee, dat laatste heeft niks te maken met het oproepen van geesten of het staren in een glazen bol, maar gaat over jouw talenten en doen wat je écht leuk vindt.

Helemaal ontspannen

Bij technologiebedrijf Prodrive in Son doen ze veel om hun medewerkers fit en vitaal te houden. Bij het bedrijf organiseren ze regelmatig bootcamps en lunchyoga voor het personeel. "Het is een laagdrempelige manier om zowel mentaal als fysiek even tot rust te komen", vertelt HR-projectleider Ajla Zejnelagic van Prodrive. Tijdens de lunchyoga kun je even helemaal ontspannen, zodat je daarna weer frisse energie hebt om verder te werken.

Ook hebben werknemers van Prodrive beschikking over een eigen fitnessruimte, mét persoonlijke trainer Klaas Baarends. "Fitte werknemers worden minder snel ziek, functioneren beter en hebben meer energie gedurende de dag. Daarom probeer ik ze zo goed mogelijk te helpen met sport en beweging", vertelt hij.

In het teken van de Nationale Vitaliteitsweek gingen wij langs bij Prodrive. Want hoe is dat nou eigenlijk, bootcamp of yoga op je werk?