Kay de Wolf kan dit weekend wereldkampioen motorcross worden

Zondag moet een bijzondere dag worden voor motorcrosser Kay de Wolf uit Eersel. Uitgerekend op de dag dat hij twintig kaarsjes uitblaast, kan hij op de laatste Grand Prix van het seizoen in Spanje wereldkampioen worden. Met een riante voorsprong van 36 punten op zijn Belgische rivaal Lucas Coenen kan de wereldtitel in de MX2 hem bijna niet meer ontgaan.

Zenuwachtig is hij niet. Of nog niet, in ieder geval. Kay de Wolf is bezig aan een ijzersterk seizoen en hoeft zich daarom ook weinig zorgen te maken. Als er geen gekke dingen gebeuren, kan de Brabander zich zondag terecht tot koning van de MX2 laten kronen. "Er komen in Spanje veel supporters, familie en vrienden kijken", zegt De Wolf. "Maar de enige druk die ik voel, is de druk die ik mezelf opleg. Dat is een positieve druk en ik heb dan ook geen slapeloze nachten gehad. Zondag hoop ik wel op een slapeloze nacht, maar dan door het feestvieren."

"Ik ga mensen die er vroeger niet in geloofden nu bewijzen dat ik het kan."

Kay komt zelfverzekerd over, maar weet ook dat hij zaterdag en zondag in Spanje stevig bij de les moet blijven. Er moet opperste concentratie zijn, want een moment van onoplettendheid kan in zijn sport funest zijn. Tijdens de GP van Turkije liep het pasgeleden nog maar net goed af, nadat hij op brute wijze door Simon Längenfelder van zijn motor werd gereden.

De MX2 is in de motorsport de klasse onder de MXGP voor motoren met een maximale cilinderinhoud van 125cc (tweetaktmotor) of 250 cc (viertaktmotor). De bovengrens is 23 jaar. In de MX2 wordt vaak nieuw talent opgeleid. Zo won bijvoorbeeld Jeffrey Herlings er drie keer de titel voordat hij tweemaal de MXGP won.

"Een ongeluk zit inderdaad in een klein hoekje", erkent de motorcrosser. "Er gebeuren altijd wel dingetjes en je maakt altijd wel foutjes. Maar daar denk ik niet over na, ik ga gewoon mijn ding doen. En heel veel van genieten ook." Kay wil ook iets bewijzen. "Hier droom je als klein kind al van", vertelt hij. "En hier heb ik heel mijn leven al alles aan gedaan. Nu ga ik de mensen die er vroeger niet in geloofden bewijzen dat ik het kan. Maar ik wil het vooral voor mezelf bereiken, want het is iets waar ik de rest van mijn leven trots op kan zijn."

Kay de Wolf (74) met concurrent Lucas Coenen (96) bij de start.

Hij zal een terecht kampioen zijn. Want hoewel zijn grootste concurrent Lucas Coenen een GP-overwinning meer heeft, was hij de meest constante. "Dat brengt mij die 36 punten voorsprong op Coenen", zegt Kay. "Ik heb de laatste wedstrijden niets geforceerd. Alleen als het kon, ging ik voor de overwinning. Want als het een dag niet meezat of ik zat niet lekker in mijn vel, dan ging ik alleen maar voor een podiumplek. Als ik hem dit weekend weer op het podium kan zetten, moet het goedkomen."