Ontsnapte wurgslang gevonden in brandgang

Je komt ze niet iedere dag tegen, maar dat betekent niet dat je ze nooit kunt tegenkomen: wurgslangen. Zo moest de politie dinsdagmiddag in actie komen voor een ontsnapte wurgslang in Schijndel.

De slang werd rond vijf uur ’s middags gevonden in een brandgang aan de Leliestraat. Het gaat waarschijnlijk om een jonge tijgerpython, zegt een medewerker van de dierenambulance.

De medewerker denkt dat het gaat om een ontsnapte slang omdat het reptiel niet voorkomt in de Nederlandse natuur.

Opvang

Nadat de slang werd gevangen werd hij opgevangen naar het dierenopvangcentrum in Ravenstein gebracht. De slang wordt later nog onderzocht door Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg.

De dierenambulance hoopt dat de eigenaar zich snel meldt.