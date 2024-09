Gezeik bij kringloopcentrum: flesje met urine op de babyafdeling

Bij kringloopcentrum Altena wisten ze dinsdag even niet wat ze meemaakten. Op de babyafdeling vond een medewerker een flesje urine dat ter plaatse was gevuld. "Het was wel een klant met richtingsgevoel", vertelt directeur Jan-Willem Hoornstra.

Een van de medewerkers van de kringloopwinkel in Almkerk had eerder het flesje leeg neergezet en vond het later gevuld terug. "Die dacht eerst dat ze het verkeerd zag, maar toen het dopje eraf ging wist ze het meteen. Het was klare urine. Gadverdamme." "En we hebben gewoon een gratis toilet voor klanten", vult Hoornstra aan. Al ziet de directeur een zelfde soort voorval wel vaker gebeuren in zijn winkel. "We verkopen ook andere babyspullen, zoals potjes voor jonge kinderen. Daar ligt wel eens een drolletje in." Toch heeft hij wel enigszins respect voor de wildplasser. "Het was een klein flesje. Dat is toch best knap om midden in de winkel daarin te plassen. Het was een klant met richtingsgevoel."

"Daar vinden we met regelmaat de gekste en smerigste dingen."

Als je denkt dat het niet gekker kan, dan zijn er altijd nog de kledingcontainers. Het kringloopcentrum leegt de containers met regelmaat. "Daar vinden we met regelmaat de gekste en smerigste dingen." "Zo vinden we vaak vieze luiers die erin worden gegooid", vertelt de directeur. "Maar we vinden ook weleens slavinken, frituurvet en ander afval in die containers. Het besmet dan meteen alle kleding. Vaak kunnen we de helft weggooien."

"We hebben er maar een geintje van gemaakt."