Jumbo goochelt met prijsverlagingen: 'Het zijn misleidende trucs'

Supermarktketen Jumbo heeft een tik op de vingers gekregen van de Consumentenbond. De winkels van Jumbo staan vol met bordjes met daarop 'blijvend in prijs verlaagd', terwijl dat lang niet altijd het geval is. Zo is de prijs van veel producten helemaal niet verlaagd of gebeurde dat al maanden geleden. Volgens de Consumentenbond zijn het 'misleidende trucs om klanten te laten geloven dat producten blijvend goedkoper zijn geworden'.

Supermarkten hangen vol met aanbiedingsbordjes en veelbelovende kreten. "Als je de supermarkt inloopt of op een website kijkt, dan zie je overal bordjes met 'in prijs verlaagd'", vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond. "Dat viel ons op en dus wilden wij deze beloftes tegen het licht houden. Gaat het wel op de juiste manier?"

De Consumentenbond onderzocht of al die prijsverlagingen wel kloppen. Op verschillende websites en in filialen van supermarkten is gekeken naar honderden beloften van prijsverlagingen. Uit dit onderzoek bleek dat 'veruit de meeste beloften rammelen'. Jumbo gaat daarin het verst, maar ook de Aldi en Dirk kunnen er wat van.

Zo constateerde de Consumentenbond bij Jumbo dat een pakje bakboter van Campina wordt gepromoot als 'blijvend in prijs verlaagd', terwijl de prijs de afgelopen maanden juist was gestegen. Op 20 januari van dit jaar kostte het pakje boter 1.80 euro en een half jaar later 2.80 euro.

Ook komt het vaak voor dat de prijs van een product eerst stijgt en daarna iets lager wordt. "Op het moment dat je een prijs eerst verhoogd en daarna een beetje verlaagd, dan kun je er natuurlijk een bordje bijzetten met 'prijsverlaging'. Maar je kunt je ook afvragen of dat dan terecht is", zegt Van der Staak.

Prijs maanden terug al verlaagd

Er zijn ook veel producten waarvan de prijs al maanden geleden is verlaagd, maar waar nog steeds een bordje met 'prijsverlaging' bij staat. Sinds 2023 geldt de regel dat zo'n bordje er 30 dagen mag staan. "De supermarkten zijn het wel met ons eens dat ze hier iets mee moeten. Dus ze gaan de datum erbij vermelden, zodat een klant weet sinds wanneer iets in prijs is verlaagd."

Volgens de Consumentenbond verandert Jumbo gemiddeld elke week de prijzen van 400 producten. Soms loopt dat zelfs op tot duizend artikelen. 'Niet tijdelijk, maar gewoon elke dag' is volgens de Consumentenbond dus ook een kreet die niet past bij de prijzen van Jumbo.

Komt door marktontwikkelingen

Volgens Jumbo zelf zijn zij onderhevig aan marktontwikkelingen. In een reactie op het onderzoek van de Consumentenbond laten zij weten dat zij daarnaast te maken hebben met stijgende externe kosten. "Voorbeelden hiervan zijn de verbruiksbelasting en accijns die zijn opgelegd vanuit de overheid aan het begin van het jaar."

Jumbo geeft wel toe dat het soms misgaat met de aanbiedingsbordjes die er te lang staan. "Vanzelfsprekend zijn onze winkels hier nogmaals op geattendeerd", staat in de reactie. Ook heeft de supermarktketen inmiddels de tekst 'blijvend in prijs verlaagd' veranderd naar 'in prijs verlaagd'.

Toch geeft Jumbo niet op alle vlakken toe. "We willen vooropstellen dat er in geen geval en op geen enkele wijze sprake is van het kunstmatig verhogen/verlagen van prijzen. Jullie vermoeden van eerst kortstondig prijzen verhogen is dan ook onjuist." Volgens Jumbo zijn marktontwikkelingen namelijk de oorzaak van een verhoging voor een verlaging.

Met deze waarschuwing vanuit de Consumentenbond zijn Jumbo en andere supermarkten weer op scherp gezet. Sancties zullen er voorlopig niet komen voor de misleidende trucs. "Wij leggen geen sancties op, dat doet de toezichthouder. Zij zullen eerst in gesprek gaan met de supermarktketens en meer voorbeelden verzamelen. Daarna kan de toezichthouder overgaan tot maatregelen."