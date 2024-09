Heyball hangt in tussen potje snooker en een partijtje poolen

Hij had het nog nooit eerder gespeeld, maar toch deed John van Gorp (58) uit Riel onlangs mee aan het EK Heyball in Slovenië. De mix van snooker en poolen is in China erg populair, maar krijgt de laatste jaren ook steeds meer bekendheid in Europa. “Dit zou best weleens flink aan kunnen slaan bij de jeugd.”

John is een Nederlandse topper op snooker-gebied, maar Heyball was nieuw voor hem. “Je speelt op een kleinere snookertafel, maar wel met dezelfde pockets. De ballen komen van het poolen en zijn iets groter. Het gaat er net als bij 8-ball om dat je de hele of de halve ballen wegstoot met de zwarte bal als laatste. Het is een sneller spel dan snooker en de ballen in de kleine pockets krijgen maakt het moeilijker dan poolen. ”

Heyball is vanuit China over komen waaien en is binnen Europa bezig aan een opmars. “Er wordt enorm geïnvesteerd in de sport, bij toernooien kun je goed verdienen. Vooralsnog domineren de Chinezen, maar het is de bedoeling om het wereldwijd op de kaart te zetten. Het uiteindelijke doel is om er een olympische sport van te maken.”

In Nederland staat het nog in de kinderschoenen. Sterker nog, er staat alleen in Lelystad een tafel. “Er is ook nog ergens een tafel in de opslag, wachtend tot iemand belangstelling toont. Natuurlijk, het begint klein, maar van daaruit kan het groeien. Pas daarna kun je een onderlinge competitie gaan spelen waardoor het niveau toeneemt. Ik geloof erin dat het gaat groeien in Nederland.”

John runt in Rijen een Dutch Snooker Academy. “De belangstelling onder de jeugd voor snooker neemt al jaren af en ik hoop ze hierdoor te inspireren. Als Heyball interessant blijkt te zijn, dan stappen we ook graag op die boot. We volgen het met veel belangstelling. In het biljarten en poolen hebben we wereldtoppers, waarom zou dat niet kunnen in deze vorm?”