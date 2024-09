In veel gemeenten zijn in 2024 minder huizen opgeleverd

In meer dan de helft van de Brabantse gemeenten zijn het afgelopen halfjaar minder woningen gebouwd dan in dezelfde periode in 2023. Van de 56 gemeenten die Brabant telt, werden in 31 gemeenten minder nieuwbouwwoningen opgeleverd. In totaal zijn 4857 huizen opgetrokken in de eerste zes maanden - vorig jaar waren dit er nog 5371.

Op landelijk niveau werden in iets minder dan de helft van de gemeenten minder huizen gebouwd in de eerste zes maanden van 2024. In 179 Nederlandse gemeenten nam dit aantal juist toe, terwijl 163 gemeenten een krimp laten zien. In Brabant ligt deze verhouding dus beduidend anders. De meeste woningen werden gebouwd in Eindhoven: hier zijn het afgelopen halfjaar 719 huizen opgeleverd, ruim anderhalf keer zoveel als vorig jaar in dezelfde periode (280 stuks). In de gemeente die op ‘nummer twee’ staat, Tilburg, werden 668 huizen gebouwd, ongeveer tweehonderd woningen meer dan vorig jaar. In Den Bosch werd aan 302 huizen de laatste hand gelegd, terwijl dit er vorig jaar nog 581 waren.

Wachten op privacy instellingen...

Het is natuurlijk logisch dat Eindhoven in absolute aantallen eerder bovenaan staat dan een kleinere gemeente als bijvoorbeeld Best. Toch scoort Best procentueel gezien enorm goed: hier zijn 83 woningen gebouwd, terwijl dit er vorig jaar slechts tien waren. Relatief gezien zijn hier dus 730 procent meer huizen gebouwd. Ook in Woensdrecht zat het tempo er goed in. Hier zijn 149 woningen opgeleverd, een wereld van verschil vergeleken met de 27 huizen van vorig jaar. Dit is niet per se het resultaat van een drastische verandering in het gemeentebeleid of één groot bouwproject. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het ‘puur toeval’ dat juist in deze periode meerdere bouwprojecten die al langer in de steigers stonden, zijn afgerond. “Woensdrecht is natuurlijk niet zo’n grote gemeente. Een appartementencomplex met vijfentwintig woningen zorgt al voor een flinke stijging in de statistieken”, vertelt de woordvoerder.

Wachten op privacy instellingen...

In de gemeente Altena werd ook flink aangepoot - hier zijn het afgelopen halfjaar 163 huizen bijgebouwd. Vorig jaar waren dit in dezelfde periode nog 49 woningen. Ook de gemeente Altena laat weten dat dit niet komt door een complete verandering van koers. “Als gemeente kunnen we het proces enkel versnellen door de aanvraagprocedures te stroomlijnen. We proberen dit proces zo kort mogelijk te maken, zodat er zo snel mogelijk actie ondernomen kan worden”, verklaart een woordvoerder van Altena.

"Geen last van stikstofbeperkingen."