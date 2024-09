Helmonder wilde niet strijden voor IS, maar 'leven in een grot in Somalië'

Admane El F. (23) uit Helmond had een droom: wonen in een grot in Somalië. Maar daar denkt justitie heel anders over, zo bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch. El F. had geen bijzondere variant van het tv-programma Ik Vertrek in gedachten, maar wilde daar gaan vechten voor IS.

Admane is een tengere jongeman met een baardje en een grote bril. Hij zit al elf maanden in voorarrest in een streng regime, want justitie neemt de verdachte reis van de Helmondse jongeman van Marokkaanse komaf heel serieus. El F. heeft in het afgelopen jaar eigenlijk niks verklaard over zijn zaak, maar deze woensdag praat hij honderduit.

Ja, hij was vorig jaar september naar Addis Abeba in Ethiopië gevlogen. En ja, hij wilde doorreizen naar Hargeisa in Somalië. Daar wilde hij in een grot gaan wonen in de bergen, want hij houdt van een eenvoudige levensstijl. Ook spreken ze daar Arabisch en hebben ze veelal dezelfde ideeën over de islam.

Alle alarmbellen gingen af

Samen met vijf andere mannen reisde hij via Ethiopië naar Somalië. Maar zover kwam het niet. Alle alarmbellen gingen af, want de reis van Admane leek veel op die van andere mannen die naar Somalië reizen om zich aan te sluiten bij IS.

El F. werd enkele dagen vastgezet en weer op het vliegtuig terug gezet. Terug in Helmond boekte hij snel een volgende reis. Op 1 november 2023 zou hij weer vertrekken, maar een dag ervoor werd hij door een arrestatieteam van zijn fiets getrokken en sindsdien zit hij vast.

In de rechtbank ontkende El F. talloze malen dat hij wilde gaan strijden voor IS. En letterlijk bewijs is er ook niet. In geen enkele chat of gesprek heeft hij ooit gezegd dat hij dat van plan was, zoals zijn advocaat benadrukte, maar justitie ziet genoeg aanwijzingen.

Steedse extremere uitspraken

Zo viel op dat El F. steeds extremere uitspraken ging doen. Ongelovigen en afvalligen doden keurt hij bijvoorbeeld goed. Hij ging duizenden euro’s doneren en had contact met iemand die ook was uitgereisd. Ook kocht hij allerlei spullen bij de Decathlon die op een typische ‘uitreispaklijst’ staan, zoals ook bekend bij Syriëgangers. Zo kocht hij een kompas, jas, rugzak, sportschoenen en andere ‘outdoorspullen’.

De officier van justitie noemde El F. een typische Marokkaan van de tweede generatie. Een generatie die vaak op zoek is naar een eigen identiteit tussen de verschillende normen en waarden om hem heen. Sommige van hen zoeken zingeving en houvast en vallen voor de verhalen van zogenaamde recruiters. Die houden de veelal jonge mannen voor dat zij een samenleving willen stichten waar ze niet worden afgewezen. Maar je moet er wel voor strijden. Als voorbeeld van zo’n organisatie noemde de officier IS in Somalië.

Admane bleek daar gevoelig voor, meende de officier. Hij ging donaties doen en besloot ook daadwerkelijk uit te reizen.

Zweren op Allah

Admane bleef ontkennen dat hij wilde gaan strijden in Somalië. Daar wonen was zijn doel, zo hield hij vol. De officier van justitie besloot hem het vuur aan de schenen te leggen en vroeg Admane te zweren op Allah dat zijn verhaal de waarheid is.

Dat weigerde Admane El F. en daaruit concludeerde de officier dat Admane zwijgt omdat hij niet mag liegen van zijn geloof en dus standvastig is.

En dus achtte de officier van justitie bewezen dat El F. onderweg was naar Somalië om daar te strijden voor IS. Hij eiste daarom een celstraf van vier jaar. Als hij vrijkomt, moet worden bekeken hoe of hij onder toezicht moet blijven of desnoods nog moet worden behandeld.

De uitspraak in deze zaak is op 9 oktober.