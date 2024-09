Lisa paste haar kleren niet meer na de zwangerschap, dus begon ze vanaf nul

Jarenlang was Lisa Kouwenberg (31) uit Eindhoven een modeblogger. Ze kreeg pakketjes met kleren van merken thuisgestuurd, schreef artikelen over kleding en maakte prachtige, perfecte foto's van haar outfit. Tot het haar tegen ging staan: de gepolijste plaatjes. Na een jarenlange stop maakt ze nu een terugkeer op het internet, met het rauwe verhaal van haar lichaam na de zwangerschap. "Ik vind het wel kwetsbaar om dat online te delen, maar tegelijkertijd voelt het verademend om jezelf niet anders voor te hoeven doen."

Lisa was wat je nu een 'influencer' zou noemen. Een maker op sociale media, die geld verdient met het plaatsen van een video, artikel of post over een product. Dat kan een tas zijn, een sapje, tandpasta, noem maar op. En voor haar was dat kleding. Via haar modeblog, waarop ze stukjes tikte over haar grote liefde voor mode, rolde ze erin. "Ik stopte daar heel veel tijd in. Ik vond dat zo leuk om te doen", denkt ze eraan terug. "Maar op een gegeven moment veranderde die branche wel heel snel. Ik kreeg er een soort haat-liefdeverhouding mee."

"Je moet altijd iets delen en alles moet perfect zijn. Dat ging me tegenstaan", vertelt ze. "Natuurlijk is het ontzettend leuk om af en toe spullen gratis te krijgen. Maar het geeft wel een heel scheef beeld van de realiteit. Het is niet normaal om elke maand gigantisch veel nieuwe items in je kast te hangen."

Dus trok ze de stekker uit haar hobby en ging ze verder met haar leven, offline. Ze werd grafisch ontwerper en startte een gezinnetje, met alles wat er bij die nieuwe fase komt kijken. En dat is ook een ander lichaam.

Daar veranderde iets. In haar hoofd, maar ook in haar lijf. "Ik keek er tijdens mijn zwangerschap heel erg naar uit om mijn mooie kleren weer aan te kunnen", vertelt Lisa. Het is haar passie om zich mooi aan te kleden, dat voelt als een stukje zelfzorg. "Ik haal daar heel veel positiviteit uit. Maar nadat ik mijn tweede kindje had gekregen, pasten mijn kleren niet meer. En dat vond ik best wel pittig."