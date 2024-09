Wereldkampioene Ninthe is ijzersterk en supersnel: 'Ongelofelijk talent'

Verzuring? Dat kent Ninthe Roosenbrand (17) vrijwel niet. Als wereldkampioene Obstacle Course Racing (OCR) heeft de Etten-Leurse een uitzonderlijk goed uithoudingsvermogen. “Ninthe is net een vlieg, ze blijft overal aan vastplakken”, zegt haar trainer Quillermo Pellicaan.

Het begon twee jaar geleden met een obstacle run samen met familie en vrienden. “Dat vond ik zo leuk, dat ik direct ben gaan zoeken of het een sport was. Ik kwam uit bij Survivalrungroep Teteringen waar ik perfect kan trainen.” In eigen land is ze voor haar leeftijd de beste survivalrunster, maar in het buitenland zijn er alleen grote obstacle run-wedstrijden. “De survivalrun is korter met veel hindernissen en lange stukken klimmen. Bij een obstacle run loop je langere afstanden. Ik vind het allebei leuk, maar mijn voorkeur gaat uit naar zoveel mogelijk hindernissen.”

"Het geluid van apen toen ik aan het klimmen was."

Op het EK OCR in Italië pakte Ninthe dit jaar goud op de afstanden 3,4 en 12,7 kilometer. In de teamrace pakte ze zilver, op de 100 meter brons. Onlangs mocht ze ook naar het WK in Costa Rica waar ze, ondanks een ontstoken teennagel, drie keer op de hoogste trede van het podium stond. “Het was geweldig om mee te maken. De natuur was prachtig met bijvoorbeeld allerlei vlinders en het geluid van apen toen ik aan het klimmen was.” Ninthe is geen prater, ze laat liever haar handen en voeten spreken. Toch waren er bij de nuchtere Brabantse volop kriebels. “Een dag voor het WK had ik geen last van zenuwen. De ochtend voor de wedstrijd was ik denk ik niet de leukste.”

Ninthe Roosenbrand met een atlete uit Polen (Foto: privé).

Conditioneel is Ninthe erg goed en mede dankzij haar turnachtergrond ijzersterk. “Ik kan goed met verzuring omgaan. Mijn armen worden niet snel moe, hoe lang de afstand ook is. Hoe zwaarder, hoe beter. De hindernissen zijn mijn sterkste onderdeel, daar pak ik tijd op. De weersomstandigheden maken me niets uit. Met regen, sneeuw of ijs gaat het ook door.”

"Erg gemotiveerd om door te gaan."

Na de wereldtitels stroomden de reacties binnen. “Ik heb zoveel lieve berichtjes gekregen van vrienden en familie. Van school kreeg ik een bosje bloemen. Ik ben erg gemotiveerd om door te gaan en wil me graag laten zien in de nieuwe leeftijdscategorie voor 18 en 19 jaar.” De trainingslocatie in Teteringen is een initiatief van Quillermo Pellicaan. Hij zag zo'n zes jaar geleden een te koop-bord staan bij een bos en besloot het te kopen. “Survivalrun is mijn hobby en om te oefenen hing ik een paar dingen op. Dat werden er steeds meer en voor je het weet, heb je 100 leden.”

"Weer of geen weer, ze traint keihard."