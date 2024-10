Speaker Singelloop stopt na 37 jaar: 'Ik wil er met een knal uit'

Frans Jacobs praat zondag voor de laatste keer de hardlopers van de Singelloop over de finish. Na veertig jaar als speaker, waarvan zevenendertig keer bij 'zijn' Singelloop, hangt de Bredanaar zijn microfoon aan de wilgen. "Ik wil met een knal afscheid nemen", zo zegt hij.

Frans Jacobs zit op zijn gemak met een kopje koffie op het terras van de Grote Markt in Breda. Het is zijn Grote Markt, want elk jaar is hij hier bij de Singelloop dé man op de finishlijn. Met zijn karakteristieke stem kletst hij de atleten en recreatieve hardlopers binnen. Maar Frans doet veel meer dan dat. Naast microfonist is hij ook al 37 jaar bestuurslid en atletencoördinator van de Singelloop. En niet te vergeten: één van de grondleggers. Ook dat gebeurde op de Grote Markt, maar toen in 1985 met een pilsje.

"Breda zag alleen maar problemen en dat vonden wij een brevet van onvermogen."

"Ik zat met een groepje vrienden op het terras", vertelt Frans Jacobs. "Eigenlijk met mensen die niet heel veel met atletiek hadden. We hadden wel de Bouvigneloop, maar daar zat weinig potentie en groei in. We wilden daarom graag naar de binnenstad, maar de gemeente zag alleen maar problemen. Dat vonden wij een brevet van onvermogen en met dat vriendengroepje hebben we nogmaals aangeklopt en kregen toch groen licht." De schouders werden er onder gezet en iedereen van het clubje bracht zijn of haar expertise in. De één zorgde voor de sponsoring en de ander weer voor de publiciteit. Frans Jacobs zou gaan speakeren en zorgde voor de atleten. "Ik ben gaan bellen met de toppers van weleer", vertelt hij. "Met Gerard Nijboer, Marti ten Cate en John Vermeulen. Ik zei: kom op jongens, we krijgen maar één kans en die moeten we grijpen. Kom naar Breda!"

"De Keniaanse atleet Richard Mengich had van zijn prijzengeld een koe gekocht."

"Dat deden ze en zo stond er ineens een evenement met een kleine 2000 deelnemers. Die kwamen allemaal bij mij thuis aan de deur om hun startnummer op te halen. De jaren daarna is het alleen maar groter en professioneler geworden." Dat kun je gerust stellen, want komende zondag doen er 23.000 deelnemers mee aan de Singelloop. De laatste keer dus voor Frans Jacobs, want hierna legt hij al zijn functies neer. "Ik ben nu nog helder en fit, maar je kan ook te lang doorgaan", zegt hij daarover. "Ik heb daarom zelf maar de eindstreep getrokken. Ik denk dat ik meer dan genoeg gedaan heb." Daar zal niemand over twisten. En wat Frans meeneemt, zijn een hoop mooie herinneringen. "Een mooi verhaal is dat over de Keniaan Richard Mengich die in 2014 de Singelloop won. Hij liep een parcoursrecord en daar hadden we een behoorlijke premie op gezet. Thuis in Kenia was hij ook boer en zijn manager zocht hem daar een jaar later op. Tot zijn hilariteit liep daar een koe rond met 'Breda' op het label in zijn oor en het geboortejaar van het dier. Die had Mengich van zijn prijzengeld gekocht."

De gewonnen koe, gekocht van het prijzengeld van de Singelloop.

Frans Jacobs laat de boel prima achter. Zijn opvolging is geregeld, er is een stabiel bestuur, financieel is alles op orde en de Singelloop is vooral springlevend. Hij kijkt daarom zondag uit naar een mooi afscheid. Op zijn manier. "Ik was bij de oerknal en hoop ook met een knal eruit te gaan", besluit hij. "We hebben zondag een recordaantal deelnemers en ik hoop dat tijdens het NK de snelste tijd ooit door een dame wordt gelopen. En dat de heren weer eens in de buurt komen van het uur. Dan is het een geslaagd afscheid."