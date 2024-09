Belgische rechter: 'Bolle Jos' moet tien jaar de cel in

De rechtbank in Antwerpen heeft in een grote strafzaak tien jaar cel opgelegd aan de voortvluchtige drugsbaron Jos 'Bolle Jos' Leijdekkers. De Bredase drugscrimineel krijgt de straf vanwege zijn betrokkenheid bij de mishandeling van een bewaker van de Antwerpse haven. Voor deze mishandeling was eerder twaalf jaar cel geëist.

In juni heeft de rechtbank in Rotterdam Jos Leijdekkers nog veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de internationale handel in cocaïne en omdat hij de opdracht had gegeven tot een moord. In totaal ging het toen om de import van bijna 7000 kilo cocaïne. Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De import verloopt onder meer via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Gouden tip

Ook de Nederlandse politie is al lange tijd op zoek naar Bolle Jos. Hij staat onder meer op de Nationale Opsporingslijst en er is een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. In deze video zie je meer over Bolle Jos: