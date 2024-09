Arts werkte vier jaar lang zonder registratie bij GGD: onderzoek loopt

Bij de GGD West-Brabant heeft een medewerker bijna vier jaar lang als basisarts met kinderen gewerkt zonder dat diegene als arts geregistreerd stond. De medewerker is ontslagen, meldt de GGD donderdag.

Volgens de GGD zijn er geen aanwijzingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verdere details deelt de GGD niet. De medewerker werkte met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Rucphen.

Alle betrokken ouders, verzorgers en kinderen worden geïnformeerd, zegt de GGD.

Artsen dienen zich in Nederland te registreren in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De GGD laat verdere details over het opleidingsniveau van de arts in het midden.

‘Zorgen en vragen’

“We begrijpen dat dit bij ouders en verzorgers en kinderen wellicht tot zorgen en vragen leidt”, schrijft de GGD West-Brabant in een verklaring. De GGD laat een onafhankelijk onderzoeksbureau op dit moment onderzoek doen.

“Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe deze situatie zich heeft kunnen voordoen en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hierover geïnformeerd.”