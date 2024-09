Medewerker in de Efteling zwaargewond na metersdiepe val in attractie

In de Efteling in Kaatsheuvel is een onderhoudsmedewerker donderdagmiddag zwaargewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de attractie Fabula. De man viel meters naar beneden. Hij is bij kennis en aanspreekbaar. Hij is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Er landde een traumahelikopter in de buurt van de attractie Symbolica, meldt een woordvoerder. "We zijn momenteel druk bezig om uit te zoeken wat er precies gebeurd is." De brandweer kwam ter plaatse met een hoogwerker en zes brandweerauto's om te helpen. Het gebied rondom de attractie, waaronder de hele Pardoes Promenade en een uitgang van het Spookjesbos, werd afgezet. Fabula

De Fabula is een 4D-film met een horecagedeelte. Aan de buitenkant van de attractie vinden op dit moment onderhoudswerkzaamheden plaats.

