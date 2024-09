Medewerker in de Efteling zwaargewond na metershoge val

In de Efteling in Kaatsheuvel is een onderhoudsmedewerker donderdagmiddag zwaargewond geraakt tijdens werkzaamheden aan de attractie Fabula. De man viel volgens betrokkenen meters naar beneden. De buitenkant van de attractie is op dit moment in onderhoud.

Er is een traumahelikopter geland in de buurt van de attractie Symbolica, meldt een woordvoerder. De Fabula is een 4D-film met een horecagedeelte. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd en hoe de man gewond is geraakt. Op sociale media melden bezoekers dat er veel hulpdiensten in het park zijn.



"Wij zijn druk bezig om uit te zoeken wat er gebeurd is", zegt een woordvoerder.