Man komt baby halen en schopt ex hard in gezicht

Heftige beelden in de rechtbank in Breda deze donderdag. Beelden waarvan ieders maag omdraait. Te zien was hoe Flamur B. (29) uit Tilburg zijn ex én moeder van zijn kind, aan haar haren naar buiten trekt en in haar gezicht schopt. Opa, oma en een ander kind van zijn ex zijn getuige.

De relatie van de twee ex-geliefden uit Tilburg was drie jaar lang heftig tot er in februari van dit jaar een einde aan kwam. Maar de problemen waren nog niet voorbij. Vooral niet omdat de twee samen een baby hebben. Maar wat er op 5 juni voor de deur van de ex-schoonouders gebeurde, slaat alles. Bij de in voormalig Joegoslavië geboren Tilburger sloegen de stoppen door toen hij zijn dochtertje kwam halen bij zijn ex.

Toen Flamur B. het 7-jarige zoontje van zijn ex zag met een sleutelbos met daaraan twee sleutels van zijn oude chalet in België, flipte hij. Hij had daar willen blijven wonen en voelde zich beetgenomen door haar.

De rechter beschreef het eerste stuk van de beelden van wat daarop volgde: Flamur rende naar het huis van zijn ex-schoonouders. Hij sprong over het tuinhek en begon meteen zijn ex uit te schelden, die daar in de tuin zat. Hij sloeg haar ook twee keer op het hoofd. Toen oma tussen beiden kwam, werkte hij die tegen de grond.

De rechter liet het stuk daarna zien in de zaal: Toen zijn ex naar binnen wilde gaan, trok Flamur haar aan haar haren weer naar buiten. Op het moment dat ze achterover viel, schopte hij haar hard in haar gezicht. Oma trok hem nog aan zijn shirt, terwijl opa met een flink mes kwam aanzetten. Daarop rende Flamur snel weg.

De gemoederen zijn vier maanden later nog lang niet bedaard en zeker ook niet bij Flamur zelf. De emoties zitten hoog en te pas en te onpas laat hij dat ook blijken in de rechtszaal. Hij betuigt continu spijt, maar aarzelt niet om ook andere betrokkenen de schuld te geven.

De ex raakte door de trap gewond bij haar oog en slaap en ze verloor een enorme pluk haar door het getrek. Zij is nog steeds doodsbang voor haar ex, zo bleek, en vreest de dag dat ze hem weer tegenkomt. Haar ouders zijn bang dat Flamur de volgende keer nog verder gaat en dat ze hun dochter dan wel eens zouden kunnen verliezen.

Maar, daar hoeven ze niet bang voor te zijn, bezweert Flamur tegen de rechters. “Zij bestaan niet meer voor mij. Ik wil alleen mijn dochter zien en ik wil verder”, zo legde hij uit.

Flamur zat 22 dagen vast na de mishandeling van zijn ex en haar moeder en loopt nog steeds met een enkelband. Hij mag niet in de buurt komen van zijn ex, haar zoontje en haar ouders. Verschillende hulpinstanties bemoeien zich nu met de zaak en zorgen ervoor dat Flamur zonder problemen twee dagen per week voor zijn dochtertje kan zorgen.

Grote vraag in de rechtszaal was natuurlijk: hoe moet het nu verder? De officier van justitie toonde zich betrokken. Hij ziet het nut er niet van in dat Flamur weer terug naar de cel moet. Hij eiste daarom 22 dagen cel, die de man al heeft gezeten in voorarrest, en 38 dagen voorwaardelijk. Ook moet Flamur, wat hem betreft, 80 uur werkstraf krijgen.

Veel belangrijker vond de officier de voorwaarden die aan Flamur moeten worden opgelegd. Wat hem betreft mag hij drie jaar niet in de buurt van zijn ex en haar familie komen. Hij moet zich ook laten behandelen om zijn agressie en emoties beter onder controle te houden en hij moet weer aan het werk of in ieder geval een zinvolle dagbesteding krijgen.

Met zo’n eis en het meedenken over zijn toekomst en dat van zijn dochtertje, mag Flamur blij zijn. Hem was poging tot doodslag ten laste gelegd, maar zware mishandeling is meer op zijn plaats, vond de officier. En dat scheelt al een stuk straf. Ook was het 7-jarige zoontje van zijn ex getuige van de mishandeling van diens moeder en daar heeft de jongen psychische schade van opgelopen. Ook dat had een reden kunnen zijn voor een zwaardere strafeis.

Justitie heeft het niet altijd zo goed voor met iemand als Flamur, die een indrukwekkend strafblad heeft van 13 pagina’s, met als specialiteit inbraken. Een cel kent hij dus wel van binnen en daarom denkt de officier dat dat hem niet meer zo zal afschrikken. Hulp gaat hem meer goed doen in combinatie met strenge voorwaarden.

Flamur denkt dat het allemaal goed zal komen. Hij communiceert nu via een schriftje met zijn ex over hun dochter. Hij is blij met alle hulp van instanties en bezwoer in zijn laatste woord dat zijn ex en haar familie niets van hem te vrezen hebben. Sterker nog, hij gaat graag met ze in gesprek.

De rechtbank doet op 10 oktober uitspraak in deze zaak.