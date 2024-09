Glazenwasser licht ouderen voor honderden euro's op

In Best en omgeving is een glazenwasser actief die ouderen voor honderden euro's oplicht. Hij belt bij ze aan, laat ze voor een jaarabonnement betalen en komt dan nooit meer terug. De man is ook in Eindhoven en Oirschot gezien.

"Hij belde bij mijn moeder aan. Hij wist dat haar vorige glazenwasser was gestopt en hij zei dat hij de opvolger was. In totaal is ze 250 euro kwijt en haar buurvrouw is nog meer geld kwijt," vertelt Mandy.

Omdat haar moeder eerder opgelicht is, belde die haar op toen de man aan de deur kwam in de Strombolistraat. Mandy reed naar haar moeder toe en maakte foto's van de voor-en achterkant van de Nederlandse identiteitskaart van de man, die Jose heet. "Hij had er geen problemen mee dat ik die foto's maakt en dus voelde het goed."

Haar moeder Els (72) vult haar aan. "Ik heb hem per bankoverschrijving betaald. Hij kwam vrijdag voor de eerste keer langs. Ik heb een wasabonnement genomen. Hij wilde een netje over de dakgoot maken, zodat er geen blad meer in kon komen. Hij had geld nodig voor dat netje, dat heb ik betaald. Een dag later belde hij. Het netje was 63 euro duurder omdat mijn dakgoot breder was en ik moest nog meer betalen."

250 euro betaald

In totaal maakte ze 250 euro over. Maar de man kwam nooit terug om de ramen te wassen of om de dakgoot aan te pakken. "Ik heb hem meerdere keren gebeld. De ene keer was hij onderweg, de andere keer had hij een ongeluk gehad bij de bouwmarkt. Steeds andere smoesjes."

Els gaat dinsdag aangifte doen. "De naam van de glazenwasser is bekend bij de politie. Hij heeft meer mensen in Best opgelicht en hij is ook actief in Eindhoven en Oirschot."

De 86-jarige buurvrouw van Els was zelfs 320 euro kwijt, die ze met een Tikkie betaald heeft. "Omdat we het geld zelf overgemaakt hebben, kan de bank het niet terugstorten", weet Els. Haar geld is ze kwijt, weet ze. "Maar ik wil anderen waarschuwen."

Meerdere slachtoffers

Foto's van de identiteitskaart gaan rond op social media, waar meerdere slachtoffers zich melden. Omroep Brabant heeft de glazenwasser verschillende keren proberen te bellen, maar hij neemt niet op.

Onduidelijk is hoeveel aangiftes en meldingen er al bij de politie binnen zijn. De woordvoerder kon die vraag donderdag niet direct beantwoorden.