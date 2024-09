Bestelbus botst tegen fietser en rijdt met aanhanger over hem heen

Een man op een fiets is donderdagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een bestelbus op de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. De man fietste over de Jeroen Boschlaan toen hij met de bus in botsing kwam. Vervolgens werd de man overreden door de aanhanger van de bestelwagen.

Ondank dat de aanhanger leeg was, was het letsel van de man er volgens de politie niet minder om. Door de verwondingen van de man werd besloten de heli uit Rotterdam niet af te wachten en alvast te gaan rijden richting het traumacentrum in Tilburg.



De kruising is afgesloten voor onderzoek en dat zorgt voor flink wat overlast. Auto’s, voetgangers, en fietsers kunnen de brug over het kanaal nu niet gebruiken en moeten een flink eind omrijden. De politie heeft de handen vol aan het terugsturen van fietsers die het er toch op wagen de oversteek te maken.