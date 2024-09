Explosief gevonden in woonwijk, EOD gaat het verwijderen

In de Angelastraat in Tilburg is donderdagmiddag een verdacht pakketje ontdekt. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) blijkt het om een explosief te gaan. De EOD gaat het pakketje verwijderen.

Het pakketje werd donderdagmiddag gevonden en al snel werden experts van de EOD ingeschakeld omdat er werd vermoed dat het om een explosief zou gaan. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden.