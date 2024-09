Code geel: stevige onweersbuien en zware windstoten op komst

Het KNMI geeft donderdag code geel af voor Brabant wegens enkele stevige onweersbuien en zware windstoten. Volgens het meteorologisch instituut kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag zware windstoten plaatselijk leiden tot schade en overlast.

De zware windstoten kunnen hinder opleveren voor het verkeer en er is kans op het afbreken van boomtakken. Ook kunnen rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen gevaar opleveren.

Tijdens de onweersbuien komen windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur voor en is er kans op hagelstenen van 1 tot 2 centimeter. De zware windstoten komen uit het zuidwesten en bereiken snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur, aan de kust elders in het land mogelijk plaatselijk 90 tot 100 kilometer per uur.

De windstoten houden vrijdag een groot deel van de dag aan en komen overdag ook een stukje landinwaarts voor.

Code geel geldt ook voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.