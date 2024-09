Nog een ronde en dan zie je hem nooit meer: afscheid van de F-16

Vrijdag raast voor het laatst een Nederlandse F-16 boven ons land. Patrick Vreeburg is commandant van het 312 Squadron en voert vanuit vliegbasis Volkel de afscheidsvlucht uit met het jachtvliegtuig. “Ik ben nu nog druk met de voorbereidingen, dus ik heb er nog niet echt stil bij kunnen staan. Maar het gaat zeker wel even een momentje zijn”, vertelt de commandant in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Om kwart voor twee ‘s middags staat de afscheidsvlucht gepland. Althans, als het weer een beetje meezit. De voorspelling is niet al te best, maar de commandant heeft er vertrouwen in dat de vlucht plaats zal kunnen vinden: “We zullen misschien een paar stukken over moeten slaan als de weersomstandigheden toch tegen blijken te vallen. Maar in de laatste update die ik heb gekregen, zouden we prima in staat moeten zijn om op te stijgen en te landen”.

Om dit besef onder zijn jongere medepiloten hoog te houden, adviseert hij ze tijdens iedere vlucht ‘minstens 3,12 seconden, naar de naam van het 312 squadron, even om je heen te kijken en alles in je op te nemen’. “Dan besef je pas wat een enorm voorrecht het is om dit werk te mogen doen”, vertelt Vreeburg.

Een van zijn favoriete herinneringen aan het jachtvliegtuig ontstond tijdens zijn eerste uitzending in het noorden van Afghanistan. “Ik vloog daar samen met een collega en we keken onze ogen uit. Het is daar zo prachtig mooi. Ietwat naïef hebben we toen afgesproken om er een ski-resort te beginnen zodra de vrede is wedergekeerd in het land”, vertelt Vreeburg weemoedig.

Daarnaast had de commandant ooit koninklijke visite. Niemand minder dan prinses Amalia heeft namelijk bij hem aan boord mee mogen vliegen. “Dat was veel leuker dan ik had verwacht”, vertelt Vreeburg. “Ze was heel geïnteresseerd en had veel kennis over vliegen en alles dat erbij komt kijken. Oh, en ze heeft het ook volledig droog gehouden, er is geen zakje aan te pas gekomen.”