Nieuwe burgemeester voor Laarbeek: Lianne van der Aa

Lianne van der Aa van het CDA wordt de nieuwe burgemeester van Laarbeek. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de voordracht van de huidige wethouder in de gemeente Sint-Michielsgestel. Haar installatie is op 2 december.

Van der Aa wordt de opvolger van burgemeester Frank van der Meijden die in februari dit jaar Laarbeek inruilde voor de gemeente Tiel. Sinds zijn vertrek nam Yves de Boer, oud-gedeputeerde van Brabant, de taken waar.

Volgens de gemeenteraad is Van der Aa 'een sterke en stabiele persoon die een zekere autoriteit uitstraalt'. "Iemand met leiderschapskwaliteiten die ook prettig en vriendelijk overkomt. Zij communiceert erg makkelijk en op een prettige toon, zoekt verbinding en voelt goed aan wat het burgermeesterschap vraagt. Ze is nieuwsgierig en standvastig. Een natuurlijke persoonlijkheid die past bij Laarbeek."

Van der Aa is 57 jaar, getrouwd met Frank Beck en heeft twee dochters. Ze woont in Den Dungen en is sinds mei 2018 wethouder in Sint-Michielsgestel. Op dit moment heeft ze daar de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Ze heeft politicologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden en heeft in het verleden een aantal jaren gewerkt bij de gemeenten Den Bosch en Bernheze. Van 2001-2018 was zij (mede)directeur en eigenaar van Beck Communicatie B.V.