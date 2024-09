Dominique de Bont vertegenwoordigt Brabant tijdens Regio Songfestival

Dominique de Bont vertegenwoordigt Brabant op het Regio Songfestival 2024 met het liedje ‘Wie we waren’. De voormalige Waalwijkse wil met het lied het gevoel van thuiskomen overbrengen. “En thuiskomen is voor mij nog altijd Brabant.”

Dominique de Bont studeerde in 2020 af aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Tijdens die opleiding loopt ze stage in de productie Fun Home, waarin ze de rol van tiener Alison speelt. Tijdens het Musical Awards Gala 2020 wordt ze voor deze rol beloond met een Musical Award voor Beste Aanstormend Talent.

Ze speelde daarnaast de rol van Evil in Zodiac en in Soldaat van Oranje was ze te zien als Hofdame Tessa. Ook deed ze mee aan het tv-programma 'Op Zoek Naar Grease' waarin ze één van de acht kandidaten was voor de hoofdrol van Sandy. Ze schopte het tot de finale. Haar stem is te horen in verschillende series en films van Disney en Netflix.

Ze heeft veel zin in haar deelname aan het Regio Songfestival. "Ik ben ook echt verrast, want we hebben het nummer eind juli ingestuurd en het duurde even voordat ik hoorde dat het was uitgekozen."

De jury van Omroep Brabant vond het liedje ‘Wie we waren’ het meest pakkend. De jury: "Het spreekt bij een groot publiek tot de verbeelding en vertegenwoordigt de geest die leeft in Brabant.”