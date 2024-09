Op de Geuzendijk in Budel zijn donderdagavond twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Er is een traumahelikopter geland en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zijn twee mensen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is bezaaid met brokstukken. De Geuzendijk is in het geheel afgesloten voor politieonderzoek.