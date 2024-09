112-nieuws: auto rolt van dijk in Lith • inbrekers aangehouden

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.13 Bestelbusjes botsen in Oosterhout De bestuurder van een bestelbus is afgelopen nacht gewond geraakt op de Bovensteweg in Oosterhout. Hij kwam met zijn bestelbus in botsing met een andere bestelbus. De politie sloot daarop de kruising af. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk kon gebeuren. Hoe het ongeluk op de Bovensteweg in Oosterhout kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

00.24 Auto rolt van dijk in Lith Een auto rolde gisteravond laat van de Lithoijensedijk in Lith. Dit gebeurde rond elf uur, vlakbij het sluiscomplex. De auto kwam vele meters lager ondersteboven op een akker tot stilstand. Hoe de auto van de weg kon raken, wordt onderzocht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De auto kwam ondersteboven op een akker tot stilstand (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De man kon door hulpverleners snel uit zijn auto worden gehaald en is nagekeken door ambulancemedewerkers. Hij mankeerde niets ernstigs en hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De auto is door een berger getakeld en meegenomen. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de Lithoijensedijk in Lith (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

00.42 Inbrekers aangehouden Twee inbrekers zijn afgelopen nacht aangehouden door agenten van de politie Markdal. Zij werden getipt door iemand die zag dat de twee de deur van een kantoorgebouw aan het openbreken waren. De twee verzetten zich hevig, maar na het inzetten van een stroomstootwapen konden ze toch gearresteerd worden.