112-nieuws: hand van bezorger klem tussen autodeur • veel geld in auto

10.40

In een auto op de A16 bij Hazeldonk is donderdag een vuilniszak met 'een grote hoeveelheid' contant geld gevonden. Agenten controleerden het voertuig rond kwart voor twee 's middags omdat de wagen met hoge snelheid over de snelweg reed. Vervolgens vonden agenten de zak. Om hoeveel geld het precies gaat, laat de politie in het midden. De bestuurder, een 58-jarige man uit Alkmaar, is aangehouden op verdenking van witwassen.