Automobilist rijdt tegen verkeersregelaar die waarschuwde voor kapotte auto

Een automobilist heeft donderdagmiddag een weginspecteur van Rijkswaterstaat aangereden op de Kanaaldijk-Noord (N266) bij Someren. De weginspecteur regelde het verkeer nadat daar een auto was stilgevallen en niet weg kon.

De automobilist die kwam aanrijden kon zich niet vinden in de aanwijzingen. Hij negeerde die, reed over de verhoogde rijstrookscheiding en een pilon tot tegen de onderbenen van de weginspecteur. Vervolgens stapte de automobilist uit en begon hij ruzie te maken met de verkeersinspecteur.

'Een volleerd toneelspeler'

Een agent had dit allemaal vanaf een afstandje gezien. Toen die bij de auto kwam staan, veranderde het gedrag van de man. "Als een volleerd toneelspeler begon hij op zijn allervriendelijkst uit te leggen dat hij het allemaal niet expres had gedaan en dat er sprake was van een misverstand."

Die discussie was echter snel beslecht, toen de agent de man uitlegde dat hij vlakbij stond toen het gebeurde en alles gezien had.

Werkgever

In overleg met de weginspecteur kreeg de bestuurder een dikke bekeuring. De officier van justitie bepaalt het exacte boetebedrag naar aanleiding van wat er is gebeurd. Ook wordt de werkgever van de man op de hoogte gebracht, omdat deze de eigenaar is van de auto waarin de man reed.

De bekeurde automobilist moest vervolgens alsnog de kant op die de weginspecteur hem eerder al had gewezen.