Radiozender Omroep Brabant niet te beluisteren in West-Brabant

Vanwege een storing in de zendmast in Roosendaal is de radiozender van Omroep Brabant vrijdagochtend niet te beluisteren in het westen van de provincie. Zowel op DAB+- als FM-radio's is de zender momenteel uit de lucht.

Technici zijn druk bezig om de oorzaak van het probleem op te sporen. Het doel is om de zender weer zo snel mogelijk in de lucht te krijgen. Ondertussen is de radiozender wel online te luisteren. Voor je dagelijkse portie nieuws kun je natuurlijk ook altijd terecht in de app van Omroep Brabant. Ook daar is de radiozender te luisteren. Omroep Brabant is niet de enige zender die niet te beluisteren is, ook andere zenders kampen met dit probleem.