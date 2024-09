Radiozender Omroep Brabant weer te beluisteren in West-Brabant

Vanwege een storing in de zendmast in Roosendaal was de radiozender van Omroep Brabant vrijdagochtend eventjes niet te beluisteren in het westen van de provincie. Inmiddels is de zender weer in de lucht.

Rond kwart voor tien was het probleem in de zendmast weer verholpen. Omroep Brabant was niet de enige zender die niet te beluisteren was. Ook andere zenders ondervinden in West-Brabant hinder van de storing in Roosendaal.