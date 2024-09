De man die zo belangrijk was voor onze omroep is er niet meer

Beste trouwe bezoeker van onze site en app, normaal gesproken weet u niet wat er speelt bij ons achter de schermen. Vandaag maak ik een uitzondering, omdat we een groot verlies te verwerken hebben gekregen. Onze zeer gewaardeerde collega Peer van den Heuvel is overleden. Hij had kanker en die bleek helaas ongeneeslijk. Zijn sterven raakt ons diep.

Peer was bij u vast niet bekend. Hooguit las u een enkele keer zijn naam bij een artikel. Maar Peer heeft een wezenlijke, niet te onderschatten bijdrage geleverd aan onze omroep.

Peer was de spil op onze online nieuwsredactie. Zijn werk hield onder meer in dat hij de artikelen zorgvuldig las voor ze verschenen en indien nodig aanpaste. Maar ook dat hij zocht naar wat u interessant vindt om te lezen.

Peer leerde ons hoe we heldere teksten moesten schrijven. Welke woorden we het beste konden gebruiken om duidelijk te zijn. Hoe we onze artikelen zo konden schrijven dat iedereen het begreep en dat iedereen het ook wilde lezen. En dat deed hij op een manier waar we allemaal stil van zijn.

Peer nam de jonge (en ervaren) journalisten bij de hand en begeleidde hen. Hij geloofde in hen, gaf ze daarmee vleugels. Peer leerde ons hoe je streng kunt zijn om het beste resultaat te behalen, terwijl je tegelijk respectvol blijft. Altijd rustig, altijd vriendelijk, altijd met liefde en begrip voor iedereen.

En dat deed hij 'op z’n Peers': in de zomer altijd gekleed in een korte broek met sandalen, z’n grijze haar in een klein staartje. En altijd die enorme glimlach op zijn gezicht. Peer was zeer geliefd. En wordt evenzeer door ons gemist. Maar we zullen blijven schrijven op de manier die hij ons leerde en die u van ons waardeert.

We hadden nooit gedacht dit artikel te zullen schrijven over Peer. Want hij had hier gewoon moeten zijn met z’n scherpe journalistieke geest en zijn enorme liefde voor de omroep. Voor ons is het een verdrietige dag, week, maand. Maar voor zijn familie en vrienden is zijn overlijden nog zoveel verdrietiger.

Vanuit de grond van ons hart wensen we dan ook zijn man Anton en alle anderen die Peer zo goed kenden, heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens de hele redactie,



Renzo Veenstra

Hoofdredacteur Omroep Brabant