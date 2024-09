Land van Cuijk is de gezelligste gemeente van Nederland: 'Ons kent ons'

Het Land van Cuijk kunnen we ook wel het Land van Gezelligheid noemen. Van alle gemeenten in Nederland met meer dan 70.000 inwoners vinden de mensen van het Land van Cuijk dat ze in de gezelligste gemeente wonen. "Het liefst ga ik hier nooit meer weg. Ik heb hier alles wat me lief is."

"Het is hier echt 'ons kent ons'. Je komt altijd bekenden tegen om een praatje mee te maken", vertelt een vrouw die aan het wandelen is met haar kinderen in de babywagen. "Ik woon al heel mijn leven hier in het centrum van Cuijk en het liefst ga ik nooit meer weg."

Zo'n 75 procent van de inwoners van Land van Cuijk vindt dat ze in een gezellige buurt woont waar de mensen elkaar helpen. Daarmee is het met afstand de 'gezelligste gemeente van Nederland'. En dat kunnen de mensen op straat in Cuijk alleen maar beamen.

Zelf woont hij al 62 jaar in Cuijk. "Ik ben hier geboren. Ik heb even een uitstapje gemaakt naar het buitenland, maar ik ben toch weer teruggekomen. Ik werk nu in Utrecht, maar ik ben bewust hier blijven wonen."

Het is de mensen op straat niet ontgaan dat zij in de gezelligste gemeente van het land wonen. "Ja, ik las het vanochtend", vertelt een man. "Het verrast me enigszins wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Er gebeurt hier veel. Ze hebben hier trouwens ook een hele goede carnavalsdinsdag."

Zowel jong als oud is tevreden in de gemeente. "Ik woon al 60 jaar in Cuijk en ik vind het heel prettig. Boxmeer en Grave vind ik ook gezellig", vertelt een man op straat. "Ik heb hier lang op een boerderij gewerkt en al die mensen zijn met mij ouder geworden. Samen hebben we een club met hangouderen gevormd. Dan zitten we hier op het plein bij het gemeentehuis. Dat vinden we heel gezellig."

Iedereen die op straat de vraagt krijgt waarom het dan zo gezellig is, heeft het over die 'Brabantse gemoedelijkheid' en de saamhorigheid. "We zijn er voor elkaar. We houden elkaar in de gaten", vertelt een inwoonster. En of ze zelf ook gezellig is? "Ikke wel! Ik maak wat van mijn leven. Het is me gegeven. Het kan ieder moment over zijn toch?"