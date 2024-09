Thom en Jessie komen vast te zitten tijdens orkaan: 'In paniek'

Een Amerikaanse roadtrip in een Ford Mustang cabrio langs de kust van Florida. Dat was het plan van Thom Mandos en zijn vriendin Jessie Bos uit Roosendaal. De reis begon goed, maar al snel gooide orkaan Helene roet in het eten. Thom en Jessie kwamen donderdag met hun huurauto vast te zitten in het water en inmiddels zijn er al meerdere doden gevallen. "Dan raak je wel even in paniek."

Via het noodnummer van de reisagent werd het hotel geannuleerd, maar de twee moesten zelf een ander hotel zien te vinden. Ze besloten om weer om te draaien en zo snel mogelijk weg te gaan. "We moesten via dezelfde weg terug, maar die was inmiddels helemaal overstroomd. We stonden op een soort eilandje."

Pas daar beseften Thom en Jessie dat de storm toch iets heftiger was dan gedacht. "We zagen nieuwsploegen staan en ons hotel stond helemaal onder water. We wisten op dat moment alleen nog niet dat het om een orkaan van categorie vier ging."

Vanuit Key West gingen ze richting Everglades. "Daar was alles dicht. Het was er al een beetje overstroomd, maar wij hadden nergens bericht van gekregen", vertelt Thom. Ook vanuit de reisorganisatie hoorde het stel niets. Dus reden ze nietsvermoedend verder naar Fort Myers.

De vakantie van Thom en Jessie begon in Miami. Alle hotels waren vooraf geboekt via een reisagent en met de huurauto zouden ze gaan rondtoeren. "Toen we in Key West aankwamen werd het weer al slechter, maar we hadden toen nog geen idee", zegt Thom.

Het water kwam steeds hoger en Thom en Jessie konden alleen maar verder rijden over de overstroomde weg. "Tot de auto ermee stopte. Alles viel uit. Toen raakten we wel in paniek", vertellen ze. "We wisten niet wat we moesten doen, dus belden we het Amerikaanse noodnummer 911."

De politie kon het stel niet helpen, omdat ze druk was met het afzetten van de overstroomde wegen. "Er werd niemand onze kant opgestuurd. Het is bizar dat ze je aan je lot overlaten. We konden geen kant meer op. De autodeuren konden ook niet meer open."

Uiteindelijk reden er twee Amerikanen, Andrew en Clarissa, in een grote auto voorbij. Ze stopten en deden hun raam open. "Ze riepen naar ons dat we uit het raam moesten klimmen en dat ze ons zouden helpen." Waarop Thom uit de auto klom, het water in. Naast Andrew en Clarissa schoten nog twee Amerikanen te hulp en samen kregen ze de auto naar het droge geduwd.