Tussen Breda en Tilburg rijden vrijdagmiddag minder treinen door een storing. De treinen die wél rijden op het traject zijn vertraagd, meldt de NS.

De NS hoopt de normale dienstverlening rond drie uur 's middags te hervatten.

Het is onduidelijk wat de precieze oorzaak van de storing is. Het gaat om 'meerdere verstoringen in de treindienst', aldus de NS.