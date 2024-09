Ouderen kunnen huis niet uit door defecte lift: '12 verdiepingen omhoog'

Even naar de supermarkt of naar de brievenbus. Het zit er even niet in voor de oudere bewoners van een flat aan de Grote Houw in Breda. De lift is nu al twaalf dagen stuk. "Ik moet 18 trappen af als ik weg wil. Dat kan ik niet zonder hulp," zegt Tiny Pouw die op de negende verdieping woont.

Ze heeft al meerdere keren met woningstichting Laurentius gebeld, net als haar buren. "De bovenbuurvrouw is 83, daarboven woont een vrouw van 86. Die zijn helemaal niet mobiel. We hebben om een bouwlift of een traplift gevraagd, maar dat wil Laurentius niet."

De woningstichting heeft volgens Tiny recentelijk een contract afgesloten met een nieuwe liftmonteur. "Het contract met de vorige liep af. Maar de opvolger heeft onderdelen niet op voorraad. Er moeten printplaten worden besteld, maar hoelang duurt dat? Intussen zitten veel bewoners vast in hun woning, terwijl ze wel een hoge huur betalen."

Afspraak bij de tandarts

Zelf had ze een afspraak bij de tandarts al een keer afgezegd. "Vanochtend ben ik toch maar gegaan. Ik heb wat jonge bewoners gevraagd me te helpen met traplopen. Maar ik moet straks ook weer omhoog. Dat betekent dat ik op de trap moet gaan zitten om af en toe te rusten. Ook boodschappen moeten omhoog gesjouwd worden."

Tiny voelt zich afgescheept door de woningstichting. "Er is geen vooruitzicht wanneer het probleem opgelost wordt."

Lift vaker defect

Een woordvoerder van Laurentius laat weten dat er maandag weer een monteur komt. "De lift is de laatste tijd regelmatig kapot, maar er is steeds weer een andere oorzaak. Eén keer was er ook sprake van vandalisme. Nu gaat het om een storing. We hebben studenten ingehuurd. Er is tussen acht en vijf altijd een student die mensen kan helpen om boodschappen te dragen, ook in het weekend."

De woningstichting zegt niet te weten dat er mensen in de flat wonen die geen trap kunnen lopen. "Daarom hebben we ook niet voor een traplift of tijdelijke bouwlift gekozen als oplossing."

Tiny wordt boos om die woorden. "Ze weten heel goed wie hier in de flat wonen. Ik ben net weer thuis, ik heb onderweg naar boven vier keer moeten rusten. Het is een hele klim."