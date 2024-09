Op de A58 is vrijdagmiddag bij Bavel in de richting van Breda vanuit Tilburg een ongeluk gebeurd. De hele rijbaan was gesloten, maar inmiddels is de weg weer vrij.

Verkeer op de weg reed via de vluchtstrook. Er is nog wat vertraging op de weg. Naar verwachting zal de file spoedig oplossen.