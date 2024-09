Jordy wint fotowedstrijd, nu hangen zijn kiekjes in het Rijksmuseum

Vergeet de Nachtwacht van Rembrandt en het Melkmeisje van Vermeer. Jordy de Haas (20), student fotografie aan het Koning Willem I College in Den Bosch, exposeert met vijf foto's in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Jordy is één van de winnaars van een fotowedstrijd van het museum voor jongeren van het Voortgezet Onderwijs en het mbo. "Het thema van dit jaar was festival(gevoel). Dat past precies bij mijn werk, dus ik werd door mijn mentor op de wedstrijd geattendeerd", vertelt Jordy. Er waren meer dan negentig inzendingen. "Muziek is emotie, zelfs bij de hardere genres zoals hardstyle. De opbouw, vol spanning, die leidt naar de drop van het nummer. En dan ineens: een ontlading van emoties. In mijn fotoserie wilde ik laten zien dat iedereen muziek op zijn eigen manier beleeft", zegt de jonge kunstenaar. Het fotograferen begon als hobby. "Ik begon in kroegen en clubs en ben het toen gaan uitbreiden naar grote festivals en evenementen. Ik wil op deze voet verder gaan. Lekker mijn eigen ding blijven doen en kijken hoe ver ik kan komen. Wie weet fotografeer ik straks op Defcon 1", zegt Jordy over het grote festival in Biddinghuizen. De foto's zijn nog tot en met halverwege januari te zien in het Rijksmuseum.

Foto: Jordy de Haas.