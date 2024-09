Oudere vrouw gewond bij overval, meerdere daders drongen huis binnen

Een oudere vrouw is vrijdagnacht gewond geraakt tijdens een overval in een huis aan de Demer in Heusden. Meerdere overvallers drongen rond vier uur het huis binnen. Ze eisten kostbaarheden.

Kort nadat ze binnenkwamen, gingen de overvallers er weer vandoor. Wat ze hebben buitgemaakt is niet naar buiten gebracht. In welke richting ze vluchtten, is niet bekend. De politie doet onderzoek.

De politie doet onderzoek (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).