Dit is geen krekel, maar een bijzondere sprinkhaan

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Dit keer in Stuifmail een mooie libel, een sprinkhaan en een vlieg die trillend rondloopt.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Op de muur in Tims achtertuin zat een mooie libel, maar welke is het?

Tim van Rooij zag in zijn achtertuin op de muur in het zonnetje een heel mooie libel. Op onderstaande foto zie je een mooie bruine libel met aan de voorzijde van het achterlijf blauwe puntjes. Ook op het borststuk zitten blauwe puntjes. Dit betekent dat we te maken hebben met een mannetje van de bruine glazenmaker. Vrouwtjes hebben die blauwe tekeningen namelijk niet. Bruine glazenmakers horen, zoals de naam al zegt, bij de familie van de glazenmakers. De naam glazenmaker is afkomstig van de gelijkenis met de glazenmakers van vroeger, toen er nog geen auto’s rondreden. Mensen die een kapotte ruit hadden, belden naar de glashandel en dan droegen de glazenmakers het glas in een raamwerk van latten op hun rug. Hierdoor leek het alsof ze vleugels hadden. De vliegperiode van bruine glazenmakers start meestal begin juni en loopt tot ver in oktober. Je treft ze het meest aan in bosrijke omgevingen bij stilstaande wateren.

De libel op de muur (foto: Tom van Rooij).

6-jarige speurt vaak naar bijzondere diertjes, maar wat heeft hij deze keer gevonden? De zoon van Eefje Groot is zes jaar en speurt nu al door bossen en velden op zoek naar bijzondere dieren. Dit keer heeft hij een insect kort van. Eefje denkt dat het een krekel is, maar heeft vraagtekens. Niet gek, want het is namelijk geen krekel. Het is een bijzondere sprinkhaan. Krekels hebben meestal veel langere antennes dan sprinkhanen. Dit zie je op de foto van een veldkrekel hieronder. Uitzondering op deze regel zijn grote sprinkhaansoorten, zoals de grote groene sabelsprinkhaan. Ik kan me ook om een andere reden voorstellen dat Eefje en haar zoon denken dat het een krekel is. Sprinkhanen zijn meestal groen. Toch zijn er enkele sprinkhaansoorten die er donkerder uitzien, bruin of bijna zwart. Dat is hier ook zo. Dit is namelijk een gewoon doorntje. Deze kom je vooral tegen op vochtige zandgronden. Het zijn daarnaast goede zwemmers en daarom zie je ze ook vaak langs de oevers van beken en vennen. Gewoon doorntjes eten vooral algen.

Het gewoon doorntje dat de zoon van Eefje vond (foto: Eefje Groot).

Een voorbeeld van een veldkrekel, die lange antennes heeft (foto: Pieter van Breugel).

Wat is dit voor onbekende zespotige met mooie vleugeltjes?

Nynke van der Heide en haar insectminnende moeder en oom kwamen er niet uit bij het zien van dit insect. Zelf zag ik wel dat het insect tot de vliegen en muggen (diptera) behoort, maar ik kon het ook niet plaatsen. Daarom wendde ik me tot deskundige Marcel Mutsaers en die kwam met de oplossing. Het is een trilvlieg. Toen wist ik het zelf ook weer, want trilvliegen maken zo’n mooie baltsbewegingen. Dit kun je bekijken via deze video van het EIS Kenniscentrum Insecten. Trilvliegen maken heel typische draaibewegingen, terwijl ze rondlopen. Daarbij vallen de fraai gekleurde vleugels erg op. Je herkent trilvliegen ook voornamelijk aan de bruine band op de vleugel, die helemaal rondom loopt. Groot zijn deze insecten niet: amper een halve centimeter. Toch kun je ze wel overal tegenkomen in ons land.

Mooie foto's: een winterkoning met rupsjes in de snavel

Deze winterkoning heeft rupsjes verzameld als voer. Wat een prachtige foto van Tom en Nellie van den Heuvel.

Een winterkoning met rupsjes in de snavel (foto: Tom en Nellie van den Heuvel).

Natuuractiviteit: eekhoorns in het Heempark

Zondag 6 oktober van 11.00 uur tot 15.30 uur in het Heempark in Eindhoven. De eekhoorns in het Heempark in Eindhoven hebben het druk. Ze verzamelen hazelnoten en kastanjes voor hun wintervoorraad. Eerst krijgen de kinderen een verhaal te horen en na het verhaal maken de kinderen een wandeling over de spannende paadjes in het Heempark. Ze gaan aan de slag met verschillende natuuractiviteiten. Ze leren een beetje ‘eekhoorns’, ze gaan net als eekhoorns hazelnoten verstoppen en ze gaan op zoek naar eekhoorntjesbrood. Trek je laarzen aan en kom stappen door de blaadjes. Deze natuuractiviteit is een samenwerking tussen IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem en Heempark Frater Simon Deltour. Meer informatie over deze activiteit: Geschikt voor kinderen tot ca. 10 jaar met ouders en/of begeleiding. Meedoen is gratis; een kleine bijdrage is welkom.

Heempark Frater Simon Deltour Genneperweg 145 5644 RS Eindhoven

Je kunt een email sturen om je aan te melden: [email protected]

Je kunt ook bellen voor meer informatie +31622175315