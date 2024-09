Zondag moet je het ervan nemen, want komende week wacht ons herfstweer

Bereid je voor op herfstweer. Deze zaterdag en komende week trekken talrijke buien over de provincie. Dat vertelde Rico Schröder van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Of je te maken krijgt met die buien, heeft volgens Rico heel erg te maken met waar je je bevindt in de provincie. "De ene plaats zal met flinke regenbuien te maken krijgen terwijl het in een andere plaats een tijdje droog blijft. Het is echt een wisselvallige dag vandaag. Krijg je met die buien te maken, dan heb je reden om te klagen. Maar goed, daar heb je een paraplu of regenjas voor. Op andere momenten kun je echter lekker naar buiten toe, want tussen de buien door schijnt de zon. Het is deze zaterdag echt een kwestie van de momenten pakken."

Het is daarbij wel best fris. "Maximaal 14 graden, terwijl 18 graden gebruikelijk is voor is eind september."