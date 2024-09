Met deze antieke grammofoon is muziek luisteren een hele beleving

“Je wordt echt teruggeworpen in de jaren 20, met dat pure, authentieke geluid. Het is alsof je een oude film binnenstapt." Aan het woord is geluidstechnicus Joost van Es uit Prinsenbeek. Hij verkoopt een antieke grammofoon van een kennis op Marktplaats. "Een uniek werkend stuk techniek", noemt hij het.

Op het eerste gezicht is deze grammofoon al een blikvanger. Maar ook het verhaal erachter is bijzonder. De vader van de huidige eigenaresse zat op de grote vaart. Toen hij in de jaren dertig in Amerika was, nam hij hem mee naar Nederland. "Sindsdien stond hij bij haar ouders in de huiskamer. Dus ze heeft er als kind ook echt naar geluisterd." Daardoor heeft de grammofoon emotionele waarde voor de eigenaresse.

"De techniek heeft echt charme."

Joost begrijpt dat heel goed. Volgens hem is het echt een parel. "Die sfeer, die uitstraling en die kast vind ik ook fantastisch mooi. "Ook de techniek van de grammofoon heeft volgens hem 'echt charme'. "Moet je voorstellen: je legt er een glazen, zwarte plaat op. Daarna duw je een naald in één van de groeven en dan komt er komt geluid uit."

Daarvoor moet je wel wat doen, want elk kwartier moet je hem weer opwinden. "Er zit een metalen veer in. Die wind je op door te draaien aan de slinger aan de zijkant. Daarna zet je de arm met grote knop voorzichtig op de plaat en dan gaat hij draaien. Op een gegeven moment is de veer op en dan valt de muziek stil." "Dit is het pure geluid, direct van de stalen naald. Via de kast gaat het de ruimte in. En dat gaat hard." En dat allemaal zonder stekker. "Die wetenschap, maakt dit ding zo uniek."

"Ik zoek iemand die het net zo waardeert als ik."