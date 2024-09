Fietsster zwaargewond, slachtoffer werd geraakt door vrachtwagen

Een fietsster is zaterdagochtend zwaargewond geraakt op het Raadhuisplein in Drunen. Ze werd op de kruising met de Torenstraat geraakt door een vrachtwagen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond halfnegen.

Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Traumaheli

Hulpverleners werden massaal opgeroepen. Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar het Raadhuisplein. Hoe het mis kon gaan op het Raadhuisplein wordt onderzocht.

Hoe het mis kon gaan op het Raadhuisplein in Drunen wordt onderzocht (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).