Abortusbuddy Kim gaat mee naar kliniek: 'Fijn dat je niet alleen bent'

Kim (30) van Asten uit Eindhoven is sinds dit jaar een abortusbuddy. Ze begeleidt vrouwen die voor een behandeling naar de Mildred Clinics abortuskliniek in Eindhoven gaan. Deze vrouwen hebben niemand in hun omgeving die met ze meegaan. "Het komt ook deels door het taboe dat er heerst op abortus", zegt Van Asten.

Eindhoven telt sinds maart acht abortusbuddy’s. Deze vrijwilligers begeleiden vrouwen bij hun afspraak in de Mildred Clinics abortuskliniek in Eindhoven waar elk jaar 2400 abortussen worden uitgevoerd. “Ze krijgen steun die ze in hun eigen omgeving niet kunnen vinden. Deze vrouwen zouden anders alleen moeten gaan”, legt Koen Hoeijmakers, bestuurslid van de stichting Samen naar de Kliniek uit.

Zaterdag 28 september is het de internationale dag van veilige abortus. Op deze dag wordt stilgestaan bij het recht van vrouwen om een zwangerschap op een veilige en autonome manier te kunnen en mogen onderbreken. Dat is namelijk niet in ieder land vanzelfsprekend. Dit artikel verscheen eerder in juni.

De buddy’s in Eindhoven komen uit de stad zelf. Dat heeft volgens hem een praktische reden. “De aanvraag kan heel erg op het laatste moment zijn. Dat iemand toch niet durft.” De buddy’s worden online aangevraagd. “We kijken naar iemands wensen. Of ze juist een man of een vrouw mee willen hebben. Van welke leeftijd”, zegt Hoeijmakers. “Soms zijn het ook nepaanvragen, zoals een student die een vriend aanmeldt. Of een anti-abortusdemonstrant. Die pik je er dan meteen uit.”

"Het geeft een gevoel van geruststelling."

De buddy begeleidt het bezoek aan de kliniek. “Dan gaan ze samen naar de kliniek toe en komen ze ook samen weer terug.” Het kan zelfs zijn dat de buddy meegaat naar de behandeling. “Dat hangt af van de kliniek of dat mogelijk is. Dat is echter uitzonderlijk en dat is tot nu toe nog niet voorgekomen.” Na het bezoek worden alle gegevens gewist. “We zijn er voor de begeleiding. Alle chats en telefoongesprekken worden verwijderd. Dan is er geen verder contact meer.” De buddy’s zijn actief in meerdere plaatsen in Nederland, waaronder ook Den Bosch. In Eindhoven zijn ze sinds maart drie keer in actie gekomen. Kim was een van de begeleiders. “Het doet heel veel voor degene die daar is voor de behandeling. Het geeft een gevoel van geruststelling. Fijn dat er iemand bij je is. Dat je niet alleen bent. Ik kreeg een heel positief bedankje.” “We zijn er om die mensen te steunen. Ik doe het vanuit het idee dat je een keuzevrijheid moet hebben. Dat er geen taboe op mag liggen.”

"Je hebt ook demonstranten die met nepfoetussen gaan staan.”

“We zijn begonnen tegen de abortusdemonstranten die er staan. Die kunnen intimiderend zijn,” zegt bestuurslid Hoeijmakers. “Dat kan heel liefkozend gaan. ‘We zijn hier voor jouw baby’ en ‘We willen het beste voor jou’. Ze proberen je te laten afzien van een keuze die je maakt. Je hebt er ook die met nepfoetussen gaan staan.”

Koen Hoeijmakers, bestuurslid van de stichting Samen naar de Kliniek (foto: Rogier van Son).