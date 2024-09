Stoomtrein komt aan in Den Bosch: 'Lekker vieze handen, het hoort erbij'

Tientallen mensen staan op het randje van het perron in Den Bosch en turen voor zich uit over het spoor. Ze wachten op een historische stoomtrein die hen deze zaterdag naar Nijmegen zal vervoeren. Een bijzondere locomotief, de Baureihe uit 1938, keert na 15 jaar voor het eerst terug op het hoofdspoor. En dát willen de treinliefhebbers niet missen: “De oude techniek is echt fascinerend, dit is een van de mooiste stoomlocomotieven die er zijn.”

Al een uur voor aankomst staat perron 1a in Den Bosch vol met treinliefhebbers. Allemaal wachten ze op een nostalgisch ritje in de trein met wagons die al een eeuw oud zijn. Bosschenaar Frans is gefascineerd door stoomtreinen. Hij kan niet wachten om de locomotief in zijn stad aan te zien komen: “Ik heb één keer eerder een stoomtrein gezien, en dat vond ik prachtig. Overal kwam rook uit, je zag van alles bewegen, machinisten en stokers druk in de weer. Je ziét de techniek echt, dat is het leuke eraan.”

Ook treinfanaat Jac van Linden staat te popelen om de oude locomotief te bewonderen: “Stoomtreinen: ik ben er al zestig jaar door gefascineerd. Dus als de kans zich dan voordoet om er een te zien, dan doen we dat. We hebben ook al eindeloos veel stoomtreinritjes gehad in het buitenland. Ik vind dit een van de mooiste stoomlocomotieven die er zijn!”