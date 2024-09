Dubbelslag Pepi helpt PSV langs Willem II

PSV heeft ook de zevende wedstrijd in de Eredivisie winnend afgesloten. In Tilburg werd Willem II met 2-0 verslagen. Na een matige eerste helft waren twee treffers van Ricardo Pepi voldoende om afstand te nemen van de Tilburgse club.

PSV-trainer Peter Bosz had deze week een zeer hoog niveau gezien op de training. In het Koning Willem II Stadion, tegen provinciegenoot Willem II, was daar weinig van terug te zien. PSV speelde wederom matig wedstrijd, maar kwam er net als tegen Fortuna Sittard, zes dagen geleden, weer mee weg.

De eerste helft ging alles bij PSV in een zeer traag tempo. Willem II hield de rijen gesloten en bleef eenvoudig overeind. De thuisclub kreeg zelfs enkele aardige kansen. Na 30 seconden had het al 1-0 kunnen staan, alleen schoot Cisse Sandra in het zijnet.

Twee goals Pepi

PSV zette daar voor rust heel weinig tegenover. Bosz was verrassend begonnen met Ricardo Pepi en Ivan Perisic in de basis. Luuk de Jong en Johan Bakayoko waren gepasseerd. Het moest voor nieuw elan zorgen bij de Eindhovenaren, maar zoals heel het seizoen is het nog niet zo frivool als in de vorig jaargang.

Mede door het gebrek aan weerstand bij de tegenstander, had dit voor de koploper geen verstrekkende gevolgen. De Tricolores speelden naar hun mogelijkheden, maar dat was niet genoeg om de Bosz-formatie daadwerkelijk pijn te doen. Sterker: in de tweede helft was het al snel raak. Pepi kopte een vrije trap van Joey Veerman binnen. Na ruim een uur voetballen was het weer raak voor de Amerikaan. Dit keer tikte hij binnen op aangeven van de ingevallen Ricardo Karsdorp.